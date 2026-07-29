У комика-иноагента Поперечного родилась дочь

В семье 32-летнего стендап-комика Данилы Поперечного* произошло радостное событие: 27 июля его жена — 30-летняя Полина Чистякова, родила дочь, сообщает StarHit. В соцсетях пары появились трогательные фотографии этого события.

Фото: [ соцсети ]

О беременности Полина узнала еще в апреле этого. Тогда она записала видео с утренней рутиной, во время которой сделала тест на беременность. Результат оказался положительным, и девушка была в шоке. Весь оставшийся срок она делилась с подписчиками подробностями своей беременности, а теперь наконец показала долгожданные кадры из родильного дома.

Напомним, что Поперечный покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО) и сейчас живет в США. Не так давно он признавался, что мечтает вернуться на родину.

Блогер также рассказывал о высоких расходах на электроэнергию в Лос-Анджелесе — счет за свет, по его словам, иногда доходит до $500 (примерно равно ₽40 тысяч). При этом он продает городу излишки энергии, вырабатываемой солнечными панелями.

Ранее сообщалось, что певец Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.