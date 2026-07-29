В Егорьевске завершат капремонт стадиона «Мещера»

«На площадке ежедневно трудятся 45 рабочих, задействовано восемь единиц специализированной техники. Сейчас на стадионе ведутся ключевые финальные работы: монтаж основного и малых ограждений, а также навесов над трибунами, установка мачт освещения, прокладка силовых и электрических кабелей для энергоснабжения всей площадки», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на объекте также идут сборка и монтаж модульных блоков, устройство малых спортивных площадок и асфальтирование парковочной зоны, нанесение разметки на игровом поле и не только. Работы проходят в рамках областной госпрограммы.

В рамках капремонта на месте старого футбольного поля появится современное с искусственным покрытием, беговыми дорожками. Кроме того, рабочие обновят другие спортивные зоны, установят новые мачты освещения и табло, проведут работы в бытовом корпусе. Открыть стадион планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.