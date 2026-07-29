В Богородском округе построят новую столовую для сотрудников завода

В Старой Купавне Богородского городского округа возводят новую столовую завода «Акрихин», рассчитанную на 300 посетителей, она будет работать в ежедневном режиме. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании будет два этажа, его площадь составит около 1,4 тыс. кв. м. Там планируют готовить более 3,5 тыс. блюд каждый день, работу организуют по принципу самообслуживания. В меню войдут салаты, первые и вторые блюда, горячие и холодные напитки. Производство организуют по полному циклу, там смогут трудоустроиться 22 сотрудника.

Строительная готовность объекта достигла 80%, рабочие монтируют внутренние инженерные сети и выполняют отделку помещений. Строительство завершат в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.