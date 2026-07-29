В Подмосковье донорами впервые стали еще почти 8 тыс. человек

С начала 2026 года в Подмосковье донорами впервые стали почти 8 тыс. человек, сдать кровь и ее компоненты можно в областном центре крови и его филиалах, а также в рамках выездных акций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорское движение в регионе сегодня позволяет полностью обеспечивать себя кровью и ее компонентами. Приятно, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно, руководствуясь внутренним убеждением и желанием помочь», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Собранную кровь используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и не только. Сдать ее могут все желающие совершеннолетние жители, у которых нет медицинских противопоказаний. Найти полный список учреждений Службы крови региона можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.