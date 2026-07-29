Подмосковная сборная заняла первое место на этапе чемпионата России по мотокроссу

Подмосковная сборная по мотокроссу одержала победу на восьмом этапе чемпионата России, который прошел 25 и 26 июля на трассе «Мотодром Арена» в Коврове (Владимирская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команда АНО «ММТ Мотоспорт» выступила в классах МХ-2 и МХ-1 и смогла опередить сборную Санкт-Петербурга и сборную Свердловской области. В классе МХ-2 победу одержал Семен Рыбаков, в классе МХ-1 серебряным призером этапа стал Артемий Назаров. Кроме того, Евгений Бобрышев стал бронзовым призером.

В первенстве России среди юниоров сборная Подмосковья «Flower of life racing team» заняла третье место в командном зачете. В клубном зачете команда оказалась победителем. В ведомстве добавили, что в составе юниорской команды Артем Костенко стал вторым в классе МХ-85, Михаил Векшин - третьим в классе МХ-65Ю.

Участниками состязаний стали 289 спортсменов из 45 регионов России, следующий этап состоится 15 и 16 августа в Кондрово (Калужская область).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.