«Я дома и под наблюдением врачей»: МакSим выписали из больницы после ухудшения здоровья

Певицу МакSим (Марина Абросимова) выписали из больницы, сообщает MK.RU со ссылкой на сообщение исполнительницы хита «Знаешь ли ты» в телеграм-канале.

Напомним, артистку экстренно госпитализировали 24 июля после того, как ее состояние резко ухудшилось на фоне сильнейшего стресса, вызванного смертью отца.

По словам МакSим, госпитализация была краткосрочной, и сейчас она уже находится дома. Она отметила, что восстанавливается под наблюдением врачей, а рядом с ней находятся близкие люди. Певица подчеркнула, что выполняет все рекомендации медиков, чтобы не перегружать организм и спокойно прийти в форму.

Из-за ухудшения самочувствия певице также пришлось отменить концерт в Павлодаре, запланированный на 25 июля. Однако она пообещала вернуться на сцену, как только позволит здоровье.

Напомним, что это не первая серьезная госпитализация в жизни МакSим. Летом 2021 года она провела в коме почти два месяца из-за коронавирусной пневмонии. Тогда врачи буквально вытащили ее с того света, и певица долго восстанавливалась.

Ранее сообщалось, что певица МакSим отменила выход автобиографической книги из-за угроз дочерям.