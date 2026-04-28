Раскрыт гонорар одного выступления певицы Манижи, вернувшейся из Европы в Россию

Участница международного конкурса песни «Евровидение-2021», певица Манижа, которая несколько лет назад покинула Россию и жила в Европе, вернулась и, судя по всему, не собирается покидать родину. Более того, она уже активно выступает — и берет за свои концерты немалые деньги.

Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, гонорар певицы за одно выступление превышает 1,6 млн рублей. Артистка открыта к предложениям и даже планирует концерт в Санкт-Петербурге. Помимо этого, она продолжает петь на корпоративах за границей.

Примечателен и райдер певицы. В нем указаны вполне скромные позиции: молоко, вода, соки, батончики без сахара и рыбная тарелка. По данным источника, Манижа решила остаться в России насовсем, потому что жизнь в Европе оказалась ей «не по карману».

Накануне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать Манижу иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело из-за ее высказываний после теракте в «Крокус Сити Холле».

