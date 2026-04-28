В МКД Подмосковья с начала апреля отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов

В многоквартирных домах Подмосковья с начала апреля 2026 года отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Люберцах, Химках и Балашихе. В этих округах отремонтировали 192, 184 и 164 лифта соответственно. На четвертом месте — Ленинский округ, где отремонтировали 141 лифт. На пятом — Мытищи с показателем 126 лифтов.

Как отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, в регионе используется свыше 67 тыс. лифтов в 14 тыс. МКД. За 5 лет в систему ЕДС поступило около 140 тыс. обращений. В 2025 году число таких обращений впервые снизилось на 18%.

«Это результат планомерной и системной работы. Опыт нашего региона по внедрению стандарта содержания лифтов признан положительным на федеральном уровне и в настоящее время масштабируется на всю страну», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.