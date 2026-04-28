Продолжается прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

Продолжается прием заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Основная цель премии заключается в выявлении и поддержке лидеров общественно значимых инициатив, направленных на оказание помощи населению и повышение качества жизни в РФ и за ее пределами.

Участниками премии могут быть физические лица, достигшие 14-летнего возраста, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие структуры, а также представители медиаиндустрии, реализующие социальные проекты.

С 2024 года к участию в премии допускаются субъекты РФ и муниципальные образования, осуществляющие программы развития добровольчества (волонтерства), благотворительной деятельности и гражданских инициатив.

Прием заявок проходит на официальном сайте проекта премия.мывместе.рф и продлится до 24 мая 2026 года.