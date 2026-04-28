Названы акции в Подмосковье, которые были приурочены к Году единства народов России

С 18 апреля по 3 мая во всех регионах России проходит Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Организаторы — Росмолодежь и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема». Акция поддержана национальными проектами «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети», об этом пишет REGIONS со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что такие инициативы популяризируют созидательный труд и объединяют людей разных поколений. Уже запланировано более 2000 мероприятий по всей стране, и их число растет. К участию подключатся региональные отделения «Движения Первых», «Волонтеры Победы», российские студенческие отряды, Добро.Центры. Принять участие могут жители любого возраста.

Экодобровольцы благоустраивают городские и сельские территории, очищают леса, парки, водные объекты, приводят в порядок объекты культурного и исторического наследия, туристические зоны. В Московской области к мероприятиям присоединятся активисты движения «Волонтеры Подмосковья», чью координацию осуществляет Министерство информации и молодежной политики региона. Зарегистрироваться можно на портале движения «Экосистема». Волонтеры получают часы и экобаллы.

Центральной площадкой старта 18 апреля стал Можайск. Субботник прошел на территории Братской могилы у Крепостного вала Можайского Кремля — места захоронения воинов, погибших при обороне и освобождении города в годы Великой Отечественной войны.

Председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев подчеркнул, что субботники — не просто уборка, а инструмент формирования экологической культуры. Акция получила международное продолжение: мероприятия запланированы в ряде европейских стран. По его словам, такое единение формирует новые поведенческие модели в обществе, учитывающие принципы устойчивого развития.

В рамках недели субботников Роспатриотцентр Росмолодежи проведет акцию по профилактике негативных социальных явлений. Молодые участники будут закрашивать незаконную рекламу интернет-магазинов, распространяющих наркотики.

Акция «Мы за чистоту» проходит в Год единства народов России. В Подмосковье уже прошли десятки событий, объединивших тысячи жителей: «Хороводы дружбы», национальные мастер-классы, фестивали. В Бронницах состоялся гастрономический праздник, в Балашихе — патриотический час, в Коломне — образовательные программы.

