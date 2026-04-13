Назван возможный диапазон курса доллара в ближайшие месяцы

Российская валюта демонстрирует устойчивое укрепление, и при сохранении текущих условий курс доллара может опуститься до уровня 70–75 рублей уже в ближайшие месяцы, считают аналитики.

Главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Федоров в беседе с РИА Новости заявил, что текущая ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля, что создает предпосылки для дальнейшего снижения курса доллара.

По его оценке, с конца марта российская валюта демонстрирует почти непрерывный рост, который в апреле стал более заметным. В результате официальный курс доллара, установленный Центральный банк Российской Федерации, снизился с уровня выше 84 рублей до примерно 77 рублей. Параллельно наблюдалось снижение курса юаня на Московской бирже.

Эксперт пояснил, что на текущий момент рынок испытывает ограниченное давление со стороны спроса на иностранную валюту. Это связано с тем, что Министерство финансов временно не проводит операции по покупке валюты в Фонд национального благосостояния, а значит дополнительного спроса на рынке не формируется.

Федоров отметил, что основными продавцами валюты остаются экспортеры, которым необходимо конвертировать выручку для налоговых выплат. При этом импортеры, по его словам, используют альтернативные схемы расчетов, из-за чего их потребность в валюте остается умеренной. Дополнительное влияние оказывает высокий уровень экспортной выручки, в том числе за счет роста цен не только на нефть, но и на другие товары.

По мнению аналитика, до возвращения Министерство финансов Российской Федерации к операциям на валютном рынке рубль будет сохранять относительную устойчивость. При этом дальнейшая динамика курса во многом будет зависеть от конъюнктуры экспортных цен.

Он допустил, что при сохранении текущих условий вероятность снижения курса доллара до диапазона 70–75 рублей в мае остается реальной.

Ранее Минфин объявил о временной приостановке операций с валютой и золотом на внутреннем рынке до 1 июля, что связано с пересмотром параметров бюджетного правила и базовой цены на нефть.

