Россиянам со средним достатком рассказали, как накопить миллион к пенсии

Жители России с доходом чуть выше среднего могут приумножить свои пенсионные накопления на миллион рублей, если ежемесячно откладывать 2–3 тысячи рублей в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом РИА Новости сообщил гендиректор НПФ «Будущее» Олег Мошляк.

«Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две-три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей», — пояснил Мошляк.

Он также добавил, что средства в ПДС растут за счет ежегодного инвестиционного дохода от фонда и господдержки (первые 10 лет взносы увеличиваются в зависимости от уровня зарплаты). Программа доступна всем совершеннолетним гражданам без возрастных ограничений.

При зарплате до 80 тысяч рублей государство удваивает взносы. При доходе 80–150 тысяч — добавляет 50% от внесенной суммы. Свыше 150 тысяч — софинансирование составит 25%.

Эксперт напомнил, что в программу можно перенести пенсионные накопления, сформированные за счет отчислений работодателей в 2002–2013 годах. Проверить их наличие легко через портал «Госуслуги».

