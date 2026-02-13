Названы самые дорогие районы Ленобласти для аренды загородного жилья зимой

Зимний отдых на природе в окрестностях Санкт-Петербурга в этом сезоне ощутимо ударит по кошельку, сообщил РБК. Аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость» подвели итоги начала 2026 года и зафиксировали резкий скачок цен на все виды размещения за городом.

Сильнее всего подскочила стоимость аренды отдельных домов. Снять коттедж в будний день теперь стоит в среднем 13 200 рублей, что на 31% выше прошлогодних показателей. В выходные цена вырастает до 17 400 рублей.

Те, кто предпочитает отдых на природе с комфортом в модных глэмпингах, тоже переплачивают заметно больше. Проживание в таком формате подорожало на 27%: будни обойдутся в 9200 рублей, а праздничные и выходные дни — в 11 700 рублей.

При этом традиционные гостиницы массового сегмента показывают более скромный рост. Номер в такой гостинице стал дороже на 13%. В будни за него просят 4800 рублей, а в пятницу и субботу — 5400 рублей. Для любителей люксового отдыха цены на номера в отелях уровня четыре-пять звезд сейчас составляют 11 200 рублей в будни и 14 200 рублей в выходные.

Традиционно дороже всего отдых обходится в двух самых популярных направлениях — Всеволожском и Курортном районах. Всеволожский район манит любителей активного отдыха своей горнолыжной инфраструктурой, а Курортный славится престижными поселками и санаториями с оздоровительными программами.

Всего к началу февраля в Ленинградской области работает более 600 объектов размещения. Примерно поровну на рынке представлены мультиформатные комплексы (28%), классические гостиничные номера (29%) и отдельные коттеджи (26%). Оставшиеся 17% приходятся на глэмпинги.

Интересно, что за прошлый год в регионе открылось 28 новых точек для отдыха. Больше всего новинок появилось в Приозерском и Выборгском районах. Однако у большинства этих объектов до сих пор нет официальной гостиничной классификации.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов сообщил, что цены на жилье в Москве выросли на 26%.