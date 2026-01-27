Цены на жилье в Москве выросли на 26%, предложение упало вдвое

Рост стоимости квадратного метра жилья в России перестает быть просто экономическим показателем, превращаясь в острую социальную проблему. Как заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, когда цена на массовое жилье за год взлетает на 23%, а в Москве приближается к 800 тыс. рублей за «квадрат», это уже не просто цифры, а отражение народного отчаяния. По его словам, такая цена за «кусок бетона и кирпича» выглядит вопиющей несправедливостью. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что корень проблемы глубже, чем кажется на первый взгляд. Рынок лихорадит из-за совокупности тревожных факторов. Главный из них — катастрофическое, на 52%, сокращение предложения в доступном сегменте. Особенно болезненно это бьет по молодым семьям, для которых практически исчез самый бюджетный вариант — студии, их стало меньше почти наполовину. В условиях острого дефицита цены закономерно идут вверх, средняя стоимость в «старой» Москве выросла до 787 тыс. рублей, прибавив за год 26%.

По мнению брянского парламентария, последствия этого ценового шока носят системный характер и напрямую ударяют по демографии. Молодая пара с ребенком не может жить в студии, но и на «однушку» или «двушку» по нынешним ценам накопить практически нереально. Ситуацию усугубляет параллельный кризис аренды: в прошлом году в Москве был зафиксирован исторический минимум предложения, из-за чего даже на скромную съемную квартиру уходило в среднем 44 тысячи рублей в месяц. Эти деньги безвозвратно истощают бюджет, лишая семьи возможности откладывать на первоначальный взнос.

Он резюмировал, что проблема не сводится к высокой марже застройщиков, которая составляет около 15%. Суть — в системном удорожании всей цепочки: до 28% в себестоимости — это растущие цены на строительно-монтажные работы, 20% — стоимость земли, 16% — дорогое банковское финансирование. Таким образом, жилищный вопрос становится замкнутым кругом, где недоступность покупки толкает людей в дорогую аренду, а та, в свою очередь, навсегда закрывает путь к собственному жилью, подрывая основы для создания семьи и устойчивого будущего.

