Названы самые дорогие салаты на Новый год

Россиянам назвали самые дорогие салаты, которые традиционно готовят к новогоднему столу. По информации РИА Новости, в 2025 году лидером по стоимости станет классический салат «Оливье».

Приготовление четырех порций этого блюда обойдется примерно в 576 руб. В его состав, согласно расчетной рецептуре, входят 400 г вареной колбасы, столько же маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Другие популярные праздничные салаты окажутся немного дешевле. Так, четыре порции салата «Мимоза» будут стоить около 295 руб. Для его приготовления потребуется 250 г рыбных консервов, 350 г картофеля, пять яиц, 250 г моркови, а также по 150 г лука и майонеза.

«Селедка под шубой» обойдется в схожую сумму — примерно 291 руб. за четыре порции. В его состав войдут 350 г сельди, два яйца, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза.

Самым бюджетным вариантом среди классических новогодних салатов станет «Столичный». Его стоимость оценивается в 269 руб. за четыре порции. Для него понадобятся 450 г куриного мяса, 300 г картофеля, три яйца, по 150 г моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 г майонеза.

Что касается калорийности, то салаты «Мимоза» и «Селедка под шубой» содержат около 140 килокалорий на 100 г продукта. «Оливье» и крабовый салат обладают более высокой энергетической ценностью — примерно 150–155 килокалорий на ту же массу.

Ранее врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.