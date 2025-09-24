Стало известно, когда ожидать повышения налоговой ставки для самозанятых

Сфера самозанятости в России достигла впечатляющих масштабов: по данным ФНС, этот статус уже оформили 13,8 млн человек. С 2019 года они платят щадящие налоги — 4% с доходов от физлиц и 6% — при работе с компаниями, что принесло бюджету за шесть лет 219 млрд рублей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Однако стабильность режима оказалась под вопросом. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил досрочно обсудить его будущее до окончания эксперимента в 2028 году. Основная претензия властей — массовое использование самозанятых бизнесом для замены наемных работников, что позволяет компаниям снижать налоговую нагрузку с 43% до 6%.

Реакция на инициативу оказалась неоднозначной. Сенатор Андрей Кутепов поддержал идею увеличения ставок до 8-10%, ссылаясь на необходимость пополнения бюджета. В то же время президент призвал к осторожности, предупредив о риске возврата самозанятых в тень. Глава «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов предупредил, что любое повышение нагрузки может разрушить хрупкий институт легальной самозанятости.

Эксперты сходятся во мнении, что резких изменений в ближайшие три года не произойдет. Обсуждения начнутся не раньше 2026 года, а любые корректировки будут постепенными. Таким образом, у самозанятых есть временной запас для адаптации, но налоговые изменения после 2028 года становятся все более вероятными.

Ранее были раскрыты изменения налоговой нагрузки в России.