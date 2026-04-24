Не нужно бежать в банк: блокировку карты снимут за минуты через селфи и Госуслуги

Спешить в отделение банка при блокировке карты — не самый быстрый вариант решения проблемы. Как снять ограничение буквально за минуты, в интервью агентству «Прайм» рассказал Сергей Елин — эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «Опоры России».

«В 2026 году понятие «быстрое снятие ограничений» по умолчанию должно включать скоринг «второй руки», то есть подтверждение через биометрию или доверенный гаджет, а не личную поездку клиента. Если банк при ложной блокировке требует явиться в офис — это веский аргумент, чтобы сменить кредитную организацию», — пояснил Елин.

Действительно личного визита с паспортом не избежать только в одном случае: после трех неверных вводов ПИН-кода. Однако при блокировке из-за мошеннических действий или подозрительных операций современные банки все чаще применяют биометрические технологии: звонок с голосовым слепком, селфи с паспортом, подтверждение через портал «Госуслуги». Эксперт рекомендует всегда иметь резервную карту в технологичном банке с функцией удаленной верификации — это единственная надежная защита от внезапных блокировок.

