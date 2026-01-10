«Не роскошь, а выживание». Пенсия в 27 тысяч рублей: что стоит за новой цифрой от депутата?

Согласно официальным прогнозам, к 2026 году среднемесячный размер страховой пенсии по старости в России достигнет отметки в 27 117 рублей.

Об этом со ссылкой на данные бюджетного планирования Социального фонда РФ заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), передает РИА Новости.

Также стоит напомнить о том, что правительство Российской Федерации утвердило план, предусматривающий регулярный мониторинг социально-экономического положения граждан пенсионного возраста. Согласно документу, начиная с 2026 года, каждые два года будет проводиться анализ данных о жизни этой категории населения.

Ранее сообщалось о том, что работающим пенсионерам тоже проиндексируют выплаты в 2026 году.