Два тренера и три игрока заплатят денежные штрафы после матча «Локомотив» — «Авангард»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) рассмотрел эпизоды второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» (1:3), в котором произошли две массовые драки, а всего судьи выписали игрокам команд 144 минуты штрафа. По итогам рассмотрения на пять участников матча наложены денежные штрафы.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков оштрафованы за то, что выскочили со скамейки во время драки, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. В Дисциплинарном регламенте за такие действия прописаны штрафы.

Точно так же прописаны в регламенте и штрафы тренерам команд, игроки которых выскакивают со скамейки во время драки. Соответственно, СДК выписал их Бобу Хартли из «Локомотива» и Ги Буше из «Авангарда».

Также денежный штраф наложен на вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова за «непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к любому лицу». Голкипер омичей начал одну из драк, отреагировав на слишком бурное празднование гола форвардом «Локо» Александром Радуловым.

Ранее защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов назвал некрасивым поступок Радулова.