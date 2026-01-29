«Неприкосновенный минимум». Должники смогут сохранить часть доходов от списаний

В России у граждан, имеющих непогашенные долги, есть законное право сохранить на банковском счете сумму в размере прожиточного минимума, защитив ее от списания в счет погашения задолженности. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

Правовая норма, гарантирующая финансовую защиту должникам, действует с февраля 2022 года. Она позволяет зарезервировать от взыскания ежемесячный доход, эквивалентный прожиточному минимуму, на одном из банковских счетов гражданина. Это касается не только заработной платы, но и других видов поступлений, например, пенсий или социальных выплат.

Важный нюанс: при расчете неприкосновенной суммы применяется наибольшее значение. Если региональный прожиточный минимум для социально-демографической группы, к которой относится должник (например, трудоспособный гражданин или пенсионер), выше общероссийского, то в расчет берется именно региональный показатель. Это обеспечивает справедливую адаптацию к уровню жизни в разных субъектах РФ.

Актуальные значения на 2026 год составляют: в среднем на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособного населения: 20 644 рубля, для детей: 18 371 рубль, для пенсионеров: 16 288 рублей.

Таким образом, законодательный механизм создает важный социальный буфер, который не позволяет оставить человека без средств к существованию даже при активной работе судебных приставов по взысканию долгов.

