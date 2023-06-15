New York Times: США продолжают зависеть от важного российского ресурса

США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, несмотря на упорные усилия разорвать экономические связи с Москвой, пишет The New York Times.

США платят дочерней компании «Росатома» примерно по миллиарду долларов в год за поставки обогащенного урана, которые составляют примерно треть всего необходимого топлива для атомной энергетики страны.

В самих США уран не обогащают. При этом зависимость от поставок может возрасти еще больше, поскольку Вашингтон стремится уменьшить использование ископаемого топлива.

На отработку других цепочек поставок обогащенного урана потребуются годы и гораздо большее финансирование, поэтому правительство США продолжает поставлять топливо из России и не проявляет готовность наладить обогащение урана у себя дома.

Издание приводит высказывание сенатор-демократа из Западной Вирджинии Джо Манчина, который заявил, что США не могут быть заложниками стран, которые не разделяют их ценности, но именно это и произошло.