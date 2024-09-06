Незаконный хостел обнаружили в поселке под Ногинском

Незаконный хостел обнаружили в поселке Затишье под Ногинском земельные инспекторы Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Хостел был организован на земельном участке площадью более четырех тысяч квадратных метров на территории Технопарка Успенский. Земля предназначалась для размещения производственно-складского комплекса и использовалась не по целевому назначению.

Собственнику объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Несмотря на это хостел продолжил работу. Тогда муниципальная администрация обратилась в суд. Только в ходе судебного делопроизводства собственник изменил вид разрешенного использования на гостиничное обслуживание.