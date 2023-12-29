Нигерийская найра вошла в тройку худших валют года

Нигерийская найра заканчивает свой худший год в XXI веке, считает Bloomberg.

С начала года найра обесценилась на 55%, теперь за один доллар дают 1043 найры.

Хуже в 2023 году дела обстояли только у аргентинского песо, подешевевшего на 78%, и ливанского фунта, который рухнул почти на 90%.

Богатая нефтью африканская страна переживает кризис из-за просроченных долговых обязательств перед зарубежными кредиторами. Аналитики агентства считает, что стране стоит привлечь новых международных инвесторов и увеличить добычу нефти.