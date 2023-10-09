Нобелевку по экономике получила американка за объяснение, почему женщинам недоплачивают

В сообщении Нобелевского комитета говорится о том, что Голдин предоставила всеобъемлющий отчет, почему мужчины до сих пор зарабатывают больше и сильнее востребованы на рынке труда.

«Благодаря новаторским исследованиям Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о том, какие факторы лежат в основе этого явления и какие барьеры, возможно, придется устранять в будущем», – заявил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Голдин стала всего лишь третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию в этой номинации. Ранее ее наставниками были нобелевские лауреаты Гэри Бекер и Роберт Фогель. Голдин называют в числе самых влиятельных женщин-экономистов в мире.