Нобелевский лауреат по экономике назвал катаклизмом возможную конфискацию российских активов

Конфискация замороженных российских активов может привести мировую экономику к катаклизму, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

Такой шаг может подать плохой сигнал другим странам и вызвать дедолларизацию экономики, к которой и без того склоняется все больше стран. Они будут опасаться конвертировать своих доходы в доллары и хранить их в американских банках.

«Если США сегодня поступают так с Россией, то завтра они могут поступить аналогичным образом с кем угодно», – сказал Шиллер.

Кроме того, это станет подтверждением того, что США и Евросоюз веду на Украине «прокси-войну». Признание этого может больно ударить по самим союзникам Киева.