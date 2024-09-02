Новое производство офисной и торговой мебели вышло на полную мощность в Подмосковье

Компания «Лебер» вывела на полную мощность в городском округе Солнечногорск предприятие по производству офисной и торговой мебели. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, на новом предприятии производит мебель на металлокаркасе — столы, шкафы, тумбы, стеллажи, различные полки и аксессуары из конструкционной стали, который отличается особой прочностью. Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более сорока миллионов рублей. На новом предприятии создано около ста новых рабочих мест.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что производственные мощности на данный момент позволяют выпускать до двух тысяч единиц продукции ежемесячно, а в дальнейшем этот объем будет увеличен.

Помимо мебели из конструкционной стали, компания также производит различные изделия из дерева — от деревянных аксессуаров и столешниц до уличной мебели. Перед тем как попасть к покупателю, все новые изделия тестируются по ряду параметров. Продукция «Лебер Мебель» уже поставляется по всей России.