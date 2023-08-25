Новое складское помещение появилось в подмосковном Домодедово

Склад, в котором планируют рыбную продукцию, возвели на территории села Растуново в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что Центр содействия строительству при правительстве Московской области оказал комплексное сопровождение в реализации проекта. Ведомство уже выдало застройщику разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект составил сорок пять миллионов рублей.

Здание склада площадью более одной тысячи квадратных метров предназначено для хранения рыбной продукции в вакуумной упаковке. Для сохранения качества товара в помещении установлены морозильные камеры хранения. На объекте проведены все необходимые инженерные коммуникации для организации рабочей деятельности. Здесь создано тридцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у подмосковного бизнеса есть желание выходить на международный рынок.