Новую ферму и молочный завод планируют построить в Подмосковье

Компании «Молочная Нива» инвестирует три с половиной миллиарда рублей в строительство животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что планируется возвести ферму на две тысячи четыреста голов коров и молочного завода, который будет перерабатывать до ста тонн молока в сутки. На предприятии будет установлено инновационное оборудование, которое позволит выпускать более пятнадцати различных видов молочной продукции.

Реализация данного проекта запланирована на следующий год. Открытие данного комплекса позволит создать в регионе порядка трехсот новых рабочих мест.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.