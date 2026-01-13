Новые цифры в платежках: в Москве изменились тарифы на коммуналку

Январское обновление тарифов в Москве затронуло основные статьи расходов на поддержание жилого фонда в рабочем состоянии.Как выяснила «Российская газета» , изменения коснулись жилищных услуг, которые включают содержание, текущий ремонт и капитальное обновление зданий. Основной рост пришелся на платежи, обеспечивающие бесперебойную работу управляющих компаний и формирование фонда долгосрочного ремонта.

Для средней московской квартиры площадью 50 кв.м суммарное увеличение итоговой суммы в квитанции составит около 600 рублей. Повышение цен обосновано необходимостью индексации затрат на техническое обслуживание инженерных сетей и общедомового имущества.

Корректировка стоимости услуг затронула несколько ключевых направлений, зависящих от типа дома и его оснащенности:

Содержание жилья в домах со всеми удобствами (лифт и мусоропровод). Тариф увеличился с 45,99 до 52,89 рубля за квадратный метр. Рост составил 15%, что для владельцев стандартных двухкомнатных квартир означает прибавку в 345 рублей.

Обслуживание домов без лифта и мусоропровода (преимущественно пятиэтажный фонд). Здесь нагрузка на кошелек будет менее ощутимой: ставка поднялась с 34,05 до 39,16 рубля.

Взносы на капитальный ремонт. Платеж, предназначенный для замены кровли, фасадов и лифтового оборудования, вырос на 10%. Новая цена составляет 32,63 рубля за метр вместо прежних 29,66 рубля.

Коммунальные ресурсы (вода, тепло, энергия). Традиционно индексируемые в июле тарифы в этот раз показали небольшой рост на 1,7% уже в январе. Это связано с повышением НДС на два процента, что незначительно отразится на итоговых суммах за свет и воду.

Несмотря на изменение цен, Москва сохраняет статус одного из самых социально ориентированных регионов в вопросах ЖКХ. Меры поддержки распространяются более чем на 3,4 млн горожан, что превышает четверть населения столицы. Городской бюджет на 2026 год предусматривает свыше 63 млрд рублей на компенсацию расходов граждан, из которых 25 млрд в направлены на прямые субсидии.

Система социальной защиты продолжает работать по двум направлениям. Первое — это льготы для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, где скидка предоставляется по факту наличия статуса. Второе — жилищные субсидии, доступные любому горожанину, если траты на коммунальные платежи превышают 10 процентов от совокупного дохода семьи.

Ранее сообщалось, что фишинговые приложения ЖКХ стали новой угрозой для пользователей смартфонов в 2026 году.