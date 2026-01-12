Россиянам рассказали, как защититься от новых схем мошенничества в 2026 году

В 2026 году кибермошенники активно используют две новые изощренные схемы для обмана граждан, пишет портал «7Дней.ру».

Первая из них — так называемый «обратный звонок». Аферисты рассылают потенциальным жертвам сообщения, в которых описывают правдоподобную стрессовую ситуацию, например, проблему с близким человеком или срочный вопрос от банка.

Главная цель — спровоцировать человека самостоятельно набрать указанный номер, после чего в разговоре его вводят в заблуждение и выманивают деньги или конфиденциальные данные. Для противодействия таким схемам правительство создало платформу «Антифрод», а российские IT-компании разрабатывают собственные защитные технологии.

Вторая опасная схема связана с фишинговыми приложениями, маскирующимися под сервисы ЖКХ или медицинские учреждения. Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками управляющей компании или поликлиники, и под убедительным предлогом просят установить «необходимое» приложение.

Такая программа, оказавшись на смартфоне, предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, позволяя похищать личные данные, банковскую информацию и даже контролировать операции. Часто такая атака начинается со взлома аккаунта жертвы в социальных сетях для сбора персональных сведений.

Чтобы защитить себя, эксперты по кибербезопасности рекомендуют соблюдать несколько ключевых правил. Следует избегать загрузки подозрительных приложений, особенно по просьбе незнакомых людей по телефону. Необходимо тщательно проверять URL-адреса сайтов, с которых происходит происходит скачивание, и не использовать для этого ненадежные источники.

Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним личные данные и коды из SMS-сообщений. Важно использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов и регулярно обновлять программное обеспечение на всех своих устройствах.

