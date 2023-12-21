Новый авиационный кластер планируют запустить в подмосковном Солнечногорске

На территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, в следующем году планируют запустить новый авиационный кластер, включающий производство, ремонт и хранение деталей для самолетов. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Производственно-складской комплекс в промышленном коворкинге «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал», запустит международная компания «ЭйрТрансс». Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит около пятисот миллионов рублей.

Так, на новой производственной площадке будет создано не менее 150 рабочих мест. Запустить предприятие компания рассчитывает во II квартале 2024 года. Весь проект будет реализован до конца 2025 года. Компания организует производство запасных частей, ремонт и восстановление компонентов для воздушных судов гражданской авиации, а также запустит зону технического обслуживания летательных аппаратов.

«Мы планируем развивать партнерское сотрудничество с организациями, связанными с самолетостроительным производством и эксплуатацией авиатехники», — отметил гендиректор компании «ЭйрТрансс» Сергей Мишечкин.

Реализация инвестиционного проекта по производству запасных частей и компонентов для воздушных судов гражданской авиации в индустриальном парке «Есипово» позволит значительно заместить продукцию зарубежных производителей.