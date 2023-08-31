Новый комплекс по производству кофейной продукции появится в Подмосковье

ООО «АРАБИКА» планирует нарастить производство кофейной продукции в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что данный проект теперь находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

Ожидается, что на площади почти восемнадцать с половиной тысяч квадратных метров будет построен корпус по производству кофейной продукции мощностью 45,7 тонн в сутки, корпус для обжарки кофейных зерен, насосная станция с резервуарами запаса воды для бесперебойной подачи, а также котельная и трансформаторная подстанция.

Благодаря вводу комплекса в эксплуатацию в регионе появится двести новых рабочих мест. Ведомство уже выдало разрешение на строительство. Завершить все работы застройщик планирует в первом квартале 2027 года.

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