Новый конный клуб планируют построить в подмосковном Раменском

Крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» приступит к строительству конного клуба в Раменском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на строительство первого здания. Застройщик планирует инвестировать в проект пятнадцать миллионов рублей.

Площадь здания составит почти пятьсот пятьдесят квадратных метров. На территории фермы планируется разместить 30 лошадей (с последующим увеличением до 50 голов) для разведения. На данный момент застройщик ожидает подключения участка к электросети.Реализация проекта поможет создать десять новых рабочих мест на территории округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.