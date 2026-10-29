С 2027 года в Оренбурге собираются отменить две пониженные ставки земельного налога. Перемены затронут тех собственников, у кого в распоряжении два и более земельных участка. В 2025 году льготы обошлись городскому бюджету потерей более ₽2 млн, сообщил 56orb.ru.

По информации издания, большинство депутатов Оренбургского городского Совета проголосовали за отмену двух льготных ставок. Обоснование — отсутствие адресности и несоответствие целям муниципальной программы социальной поддержки жителей.

По данным издания, изменения затронут две категории. Ставка 0,2% от кадастровой стоимости действовала для участков под личное подсобное хозяйство, садоводство и огородничество, а также для земель общего пользования в садовых и огороднических товариществах. Ставка 0,3% применялась к участкам, занятым индивидуальными гаражами и гаражными кооперативами.

По имеющимся данным издания, отмена льгот коснется собственников двух и более земельных участков. Согласно информации регионального управления ФНС, в 2025 году ставку 0,2% использовали 10 744 налогоплательщика, из-за чего бюджет недополучил ₽2 млн 57 тыс. Ставкой 0,3% воспользовались 44 человека, а выпадающие доходы по ней составили ₽16 тыс.

Ранее сообщалось, что изменится в России с 1 ноября.