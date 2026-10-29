Агент Кисляка назвал клубы, которые интересуются футболистом

Агент Кисляка Маньяков назвал заинтересованные в игроке клубы

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков в эфире «Лепсая Live» рассказал об интересе к футболисту со стороны других клубов.

Представитель игрока подчеркнул, что руководство армейского клуба с уважением относится к желанию футболиста попробовать свои силы в европейском чемпионате. По словам Маньякова, и ему, и клубу поступает очень много звонков и писем по поводу Кисляка.

«Думаю, что в это зимнее трансферное окно будет несколько интересных вариантов для продолжения карьеры Матвея Кисляка. Контактируем со всей большой четверкой турецкой: „Трабзонспор“, „Фенербахче“, „Галатасарай“, „Бешикташ“, — сказал Маньяков.

Агент затруднился назвать сумму, за которую ЦСКА согласится продать Кисляка. СМИ называли компенсацию в €35 млн.

21-летний Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года, его контракт с армейцами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Вендел в ближайшее трансферное окно может покинуть «Зенит».

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