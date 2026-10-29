Диалог с педагогами в Городском округе Пушкинский: что пообещали сделать по темам ЖКХ, обустройства и расселения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский 28 октября прошла встреча педагогов с представителями власти в формате «выездной администрации». Мероприятие состоялось в Образовательном комплексе № 1 города Пушкино на 2‑м Некрасовском проезде, сообщает пресс‑служба администрации округа.
Во встрече участвовали глава округа Максим Красноцветов, его заместители, депутаты Мособлдумы и окружного Совета депутатов, а также сотрудники местного отделения фонда «Защитники Отечества». Более 40 учителей озвучили волнующие их вопросы — от профессиональных до личных.
Основные темы касались благоустройства, газификации, сноса аварийного жилья и расселения, содержания дорог и территорий, ЖКХ и здравоохранения. Отдельно обсудили контроль за электросамокатами и строительство детской игровой площадки в Ивантеевке. По каждому обращению назначили ответственных, все вопросы взяты на контроль.
Формат «выездной администрации» действует в округе уже пять лет: он позволяет жителям напрямую обращаться к профильным заместителям, представителям УК и депутатам без предварительной записи.