Мини‑футбол с особым смыслом в Красногорске: что стоит за кубком памяти Игоря Корниенко

В Красногорске на Лыжном стадионе им. Ивана Утробина состоялся ежегодный турнир по мини‑футболу — его провели в память о Герое России Игоре Корниенко, который погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе в 1995 году. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Соревнования организовало красногорское отделение «Боевого братства», для которого турнир — способ почтить память земляков, павших в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции.

В состязаниях по круговой системе приняли участие пять команд округа. Кубок достался команде «Стандарт», серебро у «Боевого братства» (коллектив существует свыше 15 лет, регулярно выступает в городских чемпионатах и дважды представлял Красногорск в Лиге чемпионов Подмосковья), бронза — у «Форварда».

Лучших игроков — защитников, вратарей и бомбардиров — наградили памятными призами.