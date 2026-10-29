Форум для участников СВО в Павловском Посаде: какие меры поддержки реально доступны

В Павловском Посаде 28 октября в Центральной библиотеке прошел первый в округе форум по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Согласно данным организаторов, в центре внимания оказались ключевые направления помощи: трудоустройство, получение высшего образования, переквалификация и оформление социального контракта для ветеранов СВО.



Мероприятие прошло в рамках работы фонда «Защитники Отечества», филиалы которого действуют во всех 89 регионах страны с 1 июня 2023 года — указ о его создании подписал Президент России В. В. Путин. Поддержка защитников Родины остается одним из приоритетов, обозначенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым.



В форуме участвовали представитель фонда «Защитники Отечества» Ю. Шмелева, социальный координатор М. Каленкова, президент Союза «Восточная торгово‑промышленная палата» М. Смирнова, руководитель Павлово‑Посадского отделения Ассоциации СВО Р. Фаленков, а также депутаты, представители ассоциации ветеранов СВО и бизнес‑сообщества. Все озвученные инициативы взяты в работу; запланировано регулярное проведение подобных встреч.