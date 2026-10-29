В Павловском Посаде городской лес получит особый режим охраны

Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о лесопользовании. В ведомстве установили, что в границах округа расположен лес общей площадью 215 га, который находится в зоне мест отдыха общего пользования, относится к категории защитных лесов и нуждается в установлении особого правового режима использования, охраны, защиты и воспроизводства. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Однако лесоустройство на данной территории не было проведено, лесохозяйственные регламенты не разработаны, лесничество не создано. Глава городского округа и другие должностные лица администрации не приняли меры к устранению нарушений, поэтому городской прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности провести лесоустройство. Кроме того, он призвал разработать лесохозяйственные регламенты, а также создать лесничество на территории лесов, расположенных на землях городского округа.

Павлово-Посадский городской суд удовлетворил требования городского прокурора в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.