Новый крытый фермерский рынок планируют возвести в подмосковных Мытищах

Министерство жилполитики Московской области уже выдало разрешение на строительство крытого фермерского рынка в городском округе Мытищи.

Отмечается, что компания «Рынок Подмосковья-1» планирует инвестировать в данный проект почти восемьдесят миллионов рублей. Ожидается, что новое торговое пространство возведут в несколько этапов.

В рамках первого этапа будет построена крытая площадка площадью чуть менее полутора тысяч квадратных метров, которая будет разделена на несколько рядов. Покупателям представят широкий выбор продуктов, овощей и фруктов, представленных фермерскими хозяйствами Подмосковья и других регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область стала лидером среди регионов страны по производству сыров.