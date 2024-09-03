Новый племенной репродуктор бройлерных кур появится в подмосковном Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске крупнейший птицеводческий комплекс планирует построить новый инкубатор, который будет производить восемь миллионов инкубационных яиц в год. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком нового объекта выступает компания «Элинар Бройлер», крупнейший птицеводческий комплекс полного цикла, известный своей продукцией под маркой «Первая свежесть». Проект находится на сопровождении менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

Согласно проекту, площадь здания инкубатория составит порядка трех тысяч квадратных метров. Также на территории птицеводческого комплекса возведут и дополнительные объекты инфраструктуры: котельную, трансформаторную подстанцию, локальные очистные сооружения и насосную станцию, а также дезинфекционно-помывочный пункт и пожарный резервуар.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года. С вводом нового производства в эксплуатацию для жителей муниципалитета появится порядка сорока рабочих мест. А общий объем инвестиций в данный проект составит четыреста пятьдесят миллионов рублей.