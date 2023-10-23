Новый продуктовый магазин построят в Чехове

Новый продуктовый магазин площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров появится на Ольховой улице в подмосковном Чехове.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Разрешение на возведение объекта выдало областное министерство жилищной политики, сообщила пресс-служба ведомства.

Здание магазина будет двухэтажным. Его планируют сдавать в аренду одной из крупных торговых сетей. На прилегающей территории обустроят парковку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Подмосковья по итогам первого полугодия превысили 550 миллиардов рублей.