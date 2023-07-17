Новый производственно-складской корпус запустили в Богородском городском округе

Министерство жилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди нового производственно-складского корпуса группы компаний «Черноголовка». Размер инвестиций, вложенных в данный проект, превысил один миллиард рублей.

Отмечается, что в ходе первого этапа построен производственно-складской корпус завода «Аквалайф» по изготовлению и хранению безалкогольных напитков. На площади двадцать четыре квадратных метра установлены фронтальные и набивные стеллажи, способные принять до сорока тысяч паллетов готовой продукции.

Данный комплекс включает в себя необходимые административно-бытовые помещения: диспетчерские, кабинеты логистики и др. Полная реализация проекта позволит увеличить логистический потенциал компании на 300%. Создано порядка двухсот пятидесяти новых рабочих мест.