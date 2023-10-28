Новый промышленный кластер продолжают возводить в индустриальном парке «Лыткарино»

Строительство универсальной площадки для создания новых высокотехнологичных производств «Light Industrial» продолжается на территории индустриального парка «Лыткарино». На данный момент ведутся работы по обустройству фундамента, затем будут установлены балки и металлоконструкция.

«Мы начинаем воплощать нашу идею в жизнь. Это наш первый объект, но подобных кластеров в формате «Light Industrial» планируется несколько. Формат подразумевает быстрые сроки строительства, объединение под одной крышей единомышленников», ‒ сказал руководитель департамента строительства компании «Еврострой инжиниринг» Сергей Борисов.

Каждый блок в кластере – отдельная промышленная единица, оснащенная офисом, с техническими мощностями, которые подойдут под любые производства и склады. Все помещения будут соответствовать европейским стандартам класса «А». Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. Благодаря реализации промышленного кластера будет создано более 150 рабочих мест. Завершить строительство планируют в августе 2024 года, а ввести в эксплуатацию ‒ в сентябре 2024 года.