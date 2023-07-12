Новый сервис для легковых и грузовых машин построили в деревне Островцы
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Индивидуальный предприниматель ввел в эксплуатацию здание придорожного сервиса в деревне Островцы Раменского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.
Известно, что в строительство данного объекта было инвестировано порядка пятидесяти миллионов рублей. Общая площадь данного здания составляет чуть меньше четырехсот пятидесяти квадратных метров.
Объект рассчитан на одновременный прием двух транспортных средств и оснащен необходимым оборудованием. Открытие сервиса позволило создать восемь новых рабочих мест.