Новый сервис для легковых и грузовых машин построили в деревне Островцы

Индивидуальный предприниматель ввел в эксплуатацию здание придорожного сервиса в деревне Островцы Раменского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Известно, что в строительство данного объекта было инвестировано порядка пятидесяти миллионов рублей. Общая площадь данного здания составляет чуть меньше четырехсот пятидесяти квадратных метров.

Объект рассчитан на одновременный прием двух транспортных средств и оснащен необходимым оборудованием. Открытие сервиса позволило создать восемь новых рабочих мест.