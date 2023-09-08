Новый склад для сдачи в аренду появится в подмосковном Чехове

Шестьдесят миллионов рублей инвестируют в строительство нового складского помещения, предназначенного для сдачи в аренду Wildberries, в районе деревни Венюково в городском округе Чехов. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Ожидается, что общая площадь здания составит почти полторы тысячи квадратных метров. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». При этом ведомство уже выдало соответствующее разрешение на строительство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.