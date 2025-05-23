Новый цех «Щелково Агрохим» открыт в Щелково

«В преддверии Дня химика «Щелково Агрохим» представляет современный производственный цех. Объем инвестиций в этот проект превысил 400 миллионов рублей, что позволило создать около 60 новых рабочих мест для жителей Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского», — сообщил Андрей Булгаков.

Отличительной особенностью нового цеха является его полная автоматизация: благодаря четырем технологическим линиям возможна параллельная обработка сразу четырех видов продукции. Следует подчеркнуть, что все программные решения разработаны российскими специалистами.

На мероприятии, состоявшемся 22 мая, присутствовали руководители более тридцати региональных подразделений компании и представители из-за рубежа, в том числе коллеги из Азербайджана, Казахстана и других стран. Это служит очередным подтверждением статуса предприятия как производителя продукции, востребованной в различных сферах сельскохозяйственного производства.

За последние два года компания пережила ряд важных этапов развития:

В 2024 году ввели в эксплуатацию новый цех по производству химических средств для защиты растений;

в 2023-м открыли крупнейший завод по производству химических средств защиты растений в Республике Узбекистан;

Компания установила новый рекорд по урожайности пшеницы.