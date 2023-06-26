Новый животноводческий комплекс начнут строить в Подмосковье уже в этом году

Строительство животноводческого комплекса «Шаховская Нива», рассчитанного почти на две с половиной тысячи голов скота, а также молокозавода начнется уже в этом году.

На данный момент площадка под застройку выделена. Контракт со строителями и с проектировщиками заключен. На следующей неделе подрядчик выходит непосредственно на площадку и приступает к строительным мероприятиям.

Запустить в работу предприятия планируется уже в 2024 году. А выйти на полную производственную мощность через полгода после запуска. Продукцию, изготовленную на предприятии, планируется реализовывать по всей России. На производстве будет организовано более 250 рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион занимает первое место в стране по производству сыров.