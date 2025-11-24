«Обязательный нотариат для сделок с недвижимостью»: Росреестр предложил новый механизм защиты от мошенничества

Обязательное нотариальное заверение сделок с недвижимостью или введение компенсаторного механизма могут защитить права собственников на фоне участившихся случаев с отменой сделок по покупке квартир, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Алексей Бутовецкий, передает ТАСС.

По его словам, оба подхода широко применяются в мировой практике регулирования гражданского оборота недвижимого имущества.

Нотариальная форма сделки предполагает тщательную проверку нотариусом дееспособности и психологического состояния всех участников сделки. Бутовецкий подчеркнул, что это позволяет выявить возможное давление на собственника и предотвратить незаконное отчуждение жилья.

Однако у такого подхода есть существенные недостатки, отметил замглавы ведомства. Он включает рост стоимости услуг нотариусов и значительное увеличение их рабочей нагрузки. Сейчас нотариусы участвуют лишь в 9% всех совершаемых сделок с недвижимостью.

Альтернативный компенсаторный механизм предусматривает создание специального фонда, из которого пострадавшим будут выплачиваться компенсации в случае установления факта мошеннических действий.

Однако, подчеркнул специалист, высокий размер пошлин, которые могут достигать 10% от стоимости объекта, делает этот вариант экономически невыгодным для большинства граждан.

Статистика демонстрирует актуальность этой проблемы — за последние три года только в Москве было зарегистрировано 130 сделок, совершенных под влиянием мошенников. В Московской области подобные случаи фиксируются реже, а в некоторых субъектах РФ и вовсе отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Петербурге риелтор купил квартиру у пенсионерки, которой «управляли» аферисты.