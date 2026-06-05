«Магнитосфера уже вряд ли справится»: второй выброс плазмы от Х-вспышки накроет Землю

Земли достиг второй выброс плазмы от мощной солнечной вспышки. Магнитосфера планеты, ослабленная первым ударом, может не справиться с новым возмущением, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.

По данным ученых, на Солнце 3 июня произошла мощная вспышка класса X1.0 — высшей категории мощности по классификации NOAA. Ее сопровождал выброс корональной массы — гигантского облака плазмы, движущегося в межпланетном пространстве со скоростью сотни километров в секунду. Как отмечают астрофизики, «красивая модель получилась: третье облако от X вспышки догоняет ушедшую утром плазму».

Первое облако достигло Земли утром 5 июня, но его параметры оказались мягче прогноза, а основное ядро прошло сбоку. Однако со вторым выбросом магнитосфера, по словам исследователей, «уже вряд ли справится».

В результате на планете прогнозируется магнитная буря уровня G3–G4 по международной шкале. Она может начаться в ближайшие 1–2 часа и сопровождаться перебоями в коротковолновой радиосвязи, ухудшением условий навигации и повышенными рисками для спутниковых систем.

Метеозависимым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, медики советуют снизить физические нагрузки, избегать стрессов, соблюдать режим сна и исключить из рациона алкоголь и тяжелую пищу. Кроме того, при благоприятных условиях может наблюдаться северное сияние даже в более низких широтах, чем обычно.

Напомним, на Солнце 3 июня произошла серия из трех мощных вспышек — М9.3, М7.7 и Х1.0. Именно последняя стала источником наиболее энергичного выброса, который сейчас обрушивается на Землю.

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